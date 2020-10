29.10.2020

Tarifabschluss bei UPM Ettringen

Corona-Bonus und stufenweise mehr Lohn und Gehalt

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände der deutschen Papierindustrie (VAP) haben sich auf ein Tarifpaket geeinigt. Von dem Tarifabschluss profitieren auch die rund 250 Beschäftigten von UPM in Ettringen. Nach zähen Verhandlungen hat die Gewerkschaft für die 40.000 Beschäftigten in der Papier erzeugenden Industrie einen Corona-Bonus in Höhe von 450 Euro, eine stufenweise Erhöhung der Vergütungen um insgesamt 2,3 Prozent und die Fortsetzung der Verhandlungen zum Entgeltrahmentarifvertrag durchgesetzt.

Der steuerfreie Corona-Bonus in Höhe von 450 Euro wird im Jahr 2020 ausgezahlt. Die Entgelte steigen in zwei Stufen: Um 1,3 Prozent ab dem 1. März 2021 und um 1,0 Prozent ab dem 1. März 2022. Auszubildende erhalten 150 Euro Corona-Bonus und die Ausbildungsvergütungen werden stufenweise um insgesamt 35 Euro erhöht. Die Laufzeit beträgt 25 Monate bis zum 30. September 2022.

Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich geeinigt, dass auf Basis eines Eckpunktepapieres ein Entgelttarifvertrag verhandelt wird. Dieser wird die Differenzierung zwischen Löhnen und Gehältern ablösen, um eine Gleichstellung von qualifizierter gewerblicher Tätigkeit (Löhne) und Angestelltentätigkeit (Gehälter) zu erreichen. (mz)

