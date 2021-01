vor 53 Min.

Telefonsprechstunde bei der DiakoNische

Hilfe für seelisch Erkrankte

Im Sozialpsychiatrischen Dienst der „DiakoNische“, Hallstattstr. 14, in Mindelheim findet an jedem Mittwoch von 15 bis 17 Uhr eine offene Sprechstunde statt. Hier können Beratungsgespräche ohne vorherige Anmeldung in Anspruch genommen werden.

Das Beratungsangebot richtet sich an

l Personen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind

l Personen, die eine seelische Erkrankung befürchten, deren Angehörige und nahe stehende Personen.

Die Beratung erfolgt ohne Formalitäten und auf Wunsch anonym. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können diese Gespräche bis auf Weiteres nur telefonisch angeboten werden.

Der Sozialpsychiatrische Dienst ist unter der Telefonnummer 08261/909660 erreichbar. (mz)

