vor 33 Min.

Telekom: Hauptkabel beschädigt

Unter Hochdruck wird derzeit daran gearbeitet, den Schaden an einem Telekom-Hauptkabel in der Max-Philipp-Straße zu reparieren.

Nach Baggerarbeiten drang Wasser ein. Tipp für betroffene Kunden: Rufumleitung auf das Handy legen lassen

Von Alf Geiger

Bei Tiefbauarbeiten hat ein Bagger ein Hauptkabel der Telekom in der Maximilian-Phillip-Staße/Ecke Wörishofenerstraße beschädigt und so Teile des Telefonnetzes in Türkheim lahm gelegt. Das hat auf eine erneute Anfrage die Telekom bestätigt und auch eine Erklärung nachgeliefert: Nach die Beschädigung durch den Bagger sei Feuchtigkeit in das Kabel eingedrungen. Da es sich hierbei um eine hochkomplexe Technik handele, könne „die Schadensbehebung manchmal leider Zeit in Anspruch nehmen“, so eine Telekom-Sprecherin zur MZ.

Wenn Kabel im Boden liegen, seien sie nicht frei zugänglich. Durch Messungen müsse zunächst der Fehlerort lokalisiert werden; erklärt die Telekom-Sprecherin: „Man kann ja nicht auf Verdacht mehrere Kilometer Straßen und Wege aufreißen“. Anschließend könnten die Telekom-Techniker mit den notwendigen Tiefbaumaßnahmen beginnen. Das gehe nur, wenn die Bodenverhältnisse Grabungen zulassen.

Sobald das Kabel freigelegt sei, könne das beschädigte Stück entfernt werden. Nächster Schritt: Das neue Kabel werde dann auf beiden Seiten gespleißt, also auf beiden Seiten müssen mehrere hundert Kupferadern miteinander verknüpft. „Das macht keine Maschine, das ist echte Handarbeit“, so die Pressesprecherin. Ihre Kollegen seien vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck an der Schadensbehebung.

Tipp der Telekom für betroffene Kunden: an die Kundenhotline unter der Rufnummer 0800/3301000 wenden und sich eine vorübergehende Rufumleitung auf das Handy legen lassen. Das Unternehmen bedauere die Unannehmlichkeiten und bitte seine Kunden um Verständnis.

Themen Folgen