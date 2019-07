Tennisclub Nassenbeuren bringt die Generationen zusammen

Überraschenden Besuch erhielt der Tennisnachwuchs des Tennissportclubs Nassenbeuren anlässlich des 40. Vereinsjubiläums. So gesellte sich während des Vereinsfestes zum 40-jährigen Bestehen das „Talentino“-Maskottchen zu den Kindern. „Talentino“ ist ein Nachwuchskonzept des Deutschen Tennisbundes, an dem der Verein seit 2018 teilnimmt, um Kindern den Einstieg in die Sportart zu erleichtern. Hinten von links: Isabel Dürr, Emilia Werner, Maskottchen, Holger Dürr, Herbert Kugler und Hans Georg Wawra. Vorne von links: Bastian Dürr, Alexander Schuster, Ludwig Bucher, Victoria Schuster, Xaver Loskot, Svenja Schuster, Annika Schuster, Lisa Dürr, Sarah Dürr und Johanna Bucher.

Bild: Werner