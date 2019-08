vor 21 Min.

Termine, Eintritt und Co.: Alles zur Allgäuer Festwoche

Wie viel Eintritt und Bier kosten, wann die Busse fahren und was auf der Allgäuer Festwoche sonst noch so geboten ist, erfahren Sie hier.

Von Stefanie Dürr

Am Tag über die Wirtschaftsmesse schlendern und bei Nacht im Bierzelt feiern: Am Samstag öffnet die Allgäuer Festwoche ihre Pforten. Bis 18.August strömen die Besucher dann wieder durch die Messehallen und über das Festgelände. Und weil die Festwoche heuer zum 70.Mal stattfindet, haben sich die Macher einige Sonderveranstaltungen ausgedacht. Was für die Besucher wichtig ist:

Die Öffnungszeiten der Allgäuer Festwoche

Die Messe ist von Samstag, 10.August, bis Sonntag, 18.August, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Bierzelt, Zum Stift, Heels Alpe und der Schubkarchstand begrüßen ihre Gäste von 10 bis 0.30 Uhr. Letzter Einlass auf das Festgelände ist um 22.30 Uhr.

Die Eintrittspreise der Allgäuer Festwoche

Die Tageskarte kostet 8,50 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis zwölf Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Die Familienkarte kostet 17 Euro. Die Mittagskarte (11.30 bis 14 Uhr) 8,50 Euro, bei Rückgabe bis 14 Uhr werden 4 Euro zurückerstattet. Daneben gibt es eine Schnupperkarte (gilt ab 15 Uhr) für 6 Euro. Die Abendkarte ab 17 Uhr kostet 4 Euro, die „Abendkarte Plus“ inklusive Heimfahrt mit dem Nachtbus 7 Euro. Für regelmäßige Festwochengänger wird die Zehner-Abendkarte für 36 Euro angeboten.

Hier kann man für die Allgäuer Festwoche parken

Für Autofahrer stehen drei Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung (siehe Grafik). Diese werden täglich von 9.50 bis 19 Uhr im 20-Minuten-Takt von Pendelbussen angefahren. Danach sind die Busse im Stundentakt unterwegs. Ab 22.15 fahren dann die Nachtbusse. Die Hin- und Rückfahrt im Pendelbus kostet 3,50 Euro (ohne Eintritt). Das Kombi-Ticket (Busfahrt plus Eintritt) für Kempten und das nördliche Oberallgäu kostet 11,50 Euro, für das südliche Oberallgäu 17 Euro. Wer mit dem Rad kommen will, kann es am Eingang Ost hinter dem Lyzeum abstellen.

Nachtbusse der Allgäuer Festwoche

Wer sein Auto stehen lassen will oder mit dem Bus angereist ist, kann für den Heimweg die Nachtbusse nutzen. Sie fahren um 22.15 Uhr, 23.15 Uhr, 0.15 Uhr und 0.45 Uhr beim Ausgang Ost an der Zentralen Bus-Umsteigestelle (ZUM) ab und verkehren auf zehn Linien in Kemptens Stadtteile sowie ins Ober- und Ostallgäu. Busbänder kosten 3,50 Euro und werden an den Kassen und beim Info-Punkt am Eingang Ost verkauft. Die Fahrten ins Unterallgäu deckt ein privater Busanbieter ab. Die Busbänder sind hier nicht gültig.

Neuheiten auf der Allgäuer Festwoche

Neu auf der Festwoche ist die „Bio-Halle“ (Halle 12), in der Aussteller Allgäuer Spezialitäten in Bio-Qualität anbieten. Statt der Parkterrasse gibt es zudem eine neue Gastronomie im Stadtpark: Heels Alpe. Die Messe-Leitung sitzt jetzt im Hof der Schwaigwiesschule. Bei der ZUM gibt es erstmals eine barrierefreie „Toilette für alle“ sowie „leichte Sprache“ im Messejournal und auf den LED-Wänden im Gelände.

Thementage und Sonderschauen auf der Allgäuer Festwoche

Am Montag, 12. August, findet der Seniorentag statt. Familientag ist am Dienstag, 13. August. Am Donnerstag, 15. August, ist Lichterfest und am Sonntag, 18. August, Bio-Erlebnistag.

Etwa 380 Aussteller präsentieren sich auf der Wirtschaftsmesse in 15 Hallen. Hier eine Auswahl der Sonderschauen: Um das Thema „Heumilch“ geht es auf dem Messegelände Schulhöfe. Auch der faire Handel (vor Halle 5) und das Thema Nachhaltigkeit (Messegelände Schulhöfe) werden auf der Festwoche beleuchtet. „70 Jahre innovatives Handwerk“ präsentiert die Handwerkerinnung (Halle 7). In Halle 11 geht es um „Vergangenheit und Zukunft“ des Landwirtschaftsamtes. Auf den „Spuren der Honigbiene“ ist der Imkerverein Kempten (Messegelände Schulhöfe).

Sonderveranstaltungen bei der Allgäuer Festwoche

Die Fotoausstellung „Allgäuer Festwoche 1949 bis 2019. Ein Streifzug durch 70 Jahre Allgäuer Festwoche“ findet noch bis Freitag, 23. August, im Foyer des Kemptener Rathauses statt. Einer der Höhepunkte der 70. Festwoche ist der große Schützenumzug am Sonntag, 11. August. 3500 Schützen und Musikanten ziehen dabei durch die Kemptener Innenstadt, Ziel ist das Festgelände. Anschießen ist um 12.15 Uhr vor der Allgäuhalle, der Umzug startet um 13 Uhr in der Kotterner Straße. Am Sonntag, 18. August, findet ab 12.30 Uhr eine Oldtimer-Sternfahrt statt. Die Wagen starten um 14 Uhr auf dem Hildegardplatz. Zur 70. Allgäuer Festwoche bietet Kempten Tourismus zudem Festwochenführungen am Samstag, 10.August, Freitag, 16. August, und Samstag, 17.August, jeweils ab 14 Uhr an.

So viel kosten Bier und Gockel

Die Maß Bier kostet 9,50 Euro. Den halben Gockel gibt es für 9,90 Euro.

