12:16 Uhr

Testergebnisse am Mindelheimer Maristenkolleg mit Spannung erwartet

Plus Mehr als 80 Schülerinnen und Schüler befinden sich seit voriger Woche in häuslicher Quarantäne. Ein Mitschüler hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt. Am Dienstag wurden alle Schüler, die Kontakt hatten, ein zweites Mal auf das Coronavirus hin getestet.

Von Johann Stoll

Auch bei diesem Test zeigte sich wie schon vorige Woche: keiner der Schüler hatte sich angesteckt, alle Proben waren negativ. Die Schüler müssen gleichwohl in Quarantäne bleiben, bis 14 Tage seit dem letzten Kontakt zum infizierten Mitschüler vorbei sind, teilte das Landratsamt auf Anfrage mit.

