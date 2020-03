18.03.2020

Teure Überraschung nach Einkaufstour

Diesen Einkauf wird ein Autobesitzer nicht so schnell vergessen: Während er Lebensmittel besorgte, wurde sein Auto angefahren und beschädigt.

Rund 1500 Euro beträgt der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Nissan angerichtet und sich aus dem Staub gemacht hat. Laut Polizei war der Besitzer des beschädigten Autos am Samstag, 14. März, zwischen 10 und 11 Uhr beim Einkaufen im V-Markt. Als er zu seinem weißen Nissan zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der linken Fahrertür. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800.

