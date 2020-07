14:47 Uhr

Teure Verzögerung beim Straßenbau in Erisried

So sah es im vergangenen Frühjahr noch in Erisried aus. Inzwischen wurde der Platz vor der Kirche umgestaltet und die Dorfstraße erneuert. Nur die letzte Asphaltschicht lässt noch auf sich warten.

Plus Warum die Gemeinde Stetten für die Dorfstraße in Erisried 6000 Euro zahlen muss.

Schon in Kürze soll die Ortsdurchfahrt von Erisried wieder befahrbar sein. Wie berichtet wurde die Dorfstraße im Zuge der Dorferneuerung grundlegend saniert. Die letzte Asphaltschicht wird aber voraussichtlich erst im Oktober aufgebracht. Diese Verzögerung ist ärgerlich - und kostet die Gemeinde 6000 Euro.

Grund dafür ist der Breitbandausbau: Die Telekom hat bislang die dafür nötigen Glasfaserkabel noch nicht in die Leerrohre geblasen, die bereits in der Straße liegen. Würde die Straße jetzt fertiggestellt und es gäbe beim Einblasen Probleme – was laut Bürgermeister Uwe Gelhardt gar nicht so selten vorkommt – müsste die neue Straße wieder aufgerissen werden.

Die Gemeinde Stetten will in der neuen Dorfstraße in Erisried keinen Flickenteppich riskieren

Weil die Gemeinde aber keinen Flickenteppich riskieren will, kommt die endgültige Deckschicht erst, wenn auch die Glasfaserkabel an Ort und Stelle sind. Diese Verzögerung kostet die Gemeinde 6000 Euro. Schließlich muss die zuständige Baufirma die Baustelle nun erst abbauen und in einigen Monaten wieder neu einrichten.

Das Staatliche Bauamt Kempten als Auftraggeber des Straßenbaus will sich zum Leidwesen Gelhardts nicht an den Mehrkosten beteiligen, weil die Verschiebung der Arbeiten allein Wunsch der Gemeinde sei. In den Augen von Gemeinderat Thomas Sturm trifft weder die Gemeinde noch das Bauamt eine Schuld für die Mehrkosten, sondern allein die Telekom. Diese habe ausreichend Vorlauf gehabt, um die Glasfaserkabel einzublasen.

Der Hoffnung, sich das Geld von ihr zurückholen zu können, erteilte Bürgermeister Gelhardt allerdings eine Absage. Er ließ in der Gemeinderatssitzung durchblicken, dass die Verhandlungen auch ohne finanzielle Forderungen nicht unbedingt einfach sind. „Mit der Telekom zu verhandeln, ist total lustig“, sagte er mit deutlicher Ironie. Letztlich stimmten die Gemeinderäte einstimmig zu, in den sauren Apfel zu beißen und die Kosten zu tragen. (baus)

