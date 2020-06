11:00 Uhr

Therme Bad Wörishofen öffnet mit neuen Regeln

Plus Nach über 100 Tagen Corona-Zwangspause geht es in dem Wörishofer Großbad wieder los. Vieles ist wieder möglich, aber nicht alles. Was Badegäste jetzt beachten müssen.

Von Markus Heinrich

Die Bäder und Thermen in Bayern dürfen wieder öffnen – doch zum Start am Montag fragten sich noch einige Betreiber, was nun genau rechtlich verlangt wird. Deshalb haben auch längst nicht alle aufgemacht, die durften. Für die Thermen in Bad Wörishofen und Erding hatte Inhaber Jörg Wund schon zuvor mitgeteilt, dass es erst im Laufe der Woche wieder losgehen wird. Am Dienstag sagte Wund unserer Redaktion, wie das Hygienekonzept für die Therme in Bad Wörishofen nun aussehen wird. Das Großbad in der Kneippstadt nimmt nach dann genau 102 Tagen Zwangspause in der Corona-Krise am Samstag, 27. Juni, den Betrieb wieder auf. Für die Besucher gelten dann neue Regeln.

Um 9 Uhr geht es los, es ist zugleich der sogenannte Familiensamstag, an dem auch Kinder unter 16 Jahren die Therme nutzen können. „Die mehr als 200 Mitarbeiter können es kaum erwarten“, sagt Marketing-Leiterin Birgit Ernst. Es würden dazu neue „Urlaubsregeln“ gelten, mit denen die Gäste die Therme „ohne große Einschränkungen“ nutzen könnten.

So sei zum Beispiel eine Ticketreservierung vorab nicht erforderlich. „Unsere Gästezahlen sind in den Sommermonaten erfahrungsgemäß niedriger und wir rechnen aufgrund der zugelassenen Besucherzahlen und den weitläufigen Wasser- und Ruheflächen derzeit nicht mit Engpässen“, erklärt Geschäftsführer Jörg Wund.

So können Besucher der Therme den Einlass in das Bad Wörishofer Bad beschleunigen

Verpflichtend ist es jedoch, bei Besuch der Therme die Gästedaten zu erfassen. Für einen schnellen Check-in kann das Formular bereits auf der Thermen-Homepage online ausgefüllt und unterschrieben an der Kasse abgegeben werden. Alternativ liegt das Formular im Empfangsbereich zur Ausfüllung bereit.

„Neben dem obligatorischen Mindestabstand ist im Eingangsbereich sowie den Umkleiden das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung eine Auflage“, teilt die Thermen-Führung weiter mit. Mit Maske ins Bad muss aber niemand, wer für den Badeaufenthalt umgezogen ist, darf die Maske nach dem Verlassen der Umkleiden ablegen.

Abstand ist auch beim Wiederstart der Therme oberstes Gebot. So hat das Thermen-Team für ausreichend Platz zwischen den Liegeflächen gesorgt. Der erforderliche Mindestabstand werde so eingehalten. „Für Paare und Familien stehen Liegen nebeneinander bereit“, heißt es weiter.

In der Therme gelten Beschränkungen für die einzelnen Bäder

Für die einzelnen Badeangebote der Therme gelten Beschränkungen, was die Anzahl der Nutzer angeht. „Hinweisschilder vor den Becken, Vitalbädern und Saunen informieren darüber, wie viele Gäste gleichzeitig die jeweilige Attraktion nutzen dürfen“, teilt die Therme dazu mit. „In den Pools müssen die Sprudelliegen und Nackenduschen vorerst ausgeschaltet bleiben“, erläutert Birgit Ernst.

Der Thermenchef ist zuversichtlich, dass das Konzept funktionieren wird. „Mit entsprechender Eigenverantwortung der Thermengäste wird der Kurzurlaub unter Palmen mit Abstand entspannter als vor der Schließung“, ist sich Wund sicher.

Wer gerne in die Sauna geht, muss auch darauf nicht verzichten. Allerdings gelten auch hier neue Regeln, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Die Dampfbäder beispielsweise müssen weiterhin geschlossen bleiben. Die Saunen dürfen in Betrieb gehen – allerdings ohne Aufgüsse. Darauf müsse man „derzeit leider noch verzichten“, sagt Ernst. Stattdessen werde man mit Aromaerlebnissen arbeiten.

So will die Thermen-Geschäftsführung das Sommerwetter der nächsten Tage nutzen

Auch das Sommerwetter der nächsten Tage will man nutzen und die Glaskuppeln der Therme öffnen. Zusätzlichen Platz für genügend Abstand böten zudem die Sandstrände der Therme im Außenbereich.

Wund plant seit Wochen den Neustart, dennoch rechnet er mit herben Verlusten durch die Corona-Krise.

Im vergangenen Jahr hatte das Großbad in Bad Wörishofen 740.000 Gäste. In der Zwangspause ließ Wund das Bad renovieren, spricht von den umfangreichsten Revisions- und Erneuerungsarbeiten seit Eröffnung der Therme. Teilweise zog Wund Arbeiten vor, die erst in den nächsten ein bis zwei Jahren fällig gewesen wären. Wund rechnet mit einem Verlust von vier Millionen Euro für die Therme Bad Wörishofen. Mit den vorgezogenen Arbeiten will er in den nächsten Monaten wenigstens etwas Zeit wieder gut machen und die Verluste eingrenzen.

„Endlich geht es wieder los“, sagte Wund gestern. Die Vorfreude in der Belegschaft sei spürbar. „Alle sind aufgeregt und freuen sich auf die Gäste.“

Vor dem Neustart hat Jörg Wund mehrmals an die politisch Verantwortlichen appelliert, keinen Nachteil gegenüber den Bädern in Österreich entstehen zu lassen:

