vor 48 Min.

Thermenbetreiber Jörg Wund: „60 Grad sind tödlich für das Virus“

Die aktuelle Drohnenaufnahme beweist: Die Liegen in der Erdinger Therme stehen coronabedingt weit auseinander. Am Donnerstag hat die größte Therme der Welt wieder eröffnet.

Plus Die Therme in Erding hat ab Donnerstag geöffnet, Bad Wörishofen folgt am Samstag. Für den Betreiber der beiden Bäder sind Sauna und Corona-Prävention kein Widerspruch.

Von Markus Bär

Herr Wund, am Donnerstag hat die Therme in Erding wieder eröffnet, am Samstag wird Ihre zweite Therme in Bad Wörishofen ihre Pforten wieder aufsperren. Wie lange waren die beiden Thermen geschlossen?

Jörg Wund: Das war eine lange Durststrecke: Erding war 103 Tage, Wörishofen 105 Tage geschlossen.

Wie waren Ihre ersten Erfahrungen am Donnerstag in Erding? Muss man in der Sauna eine Maske tragen?

Wund: Nein, eine Maske müssen die Gäste nur im Eingangsbereich und in der Umkleide tragen. Danach nicht mehr. Unsere Mitarbeiter hingegen müssen stets einen Mund-Nasen-Schutz anhaben. Unsere Erfahrungen am ersten Tag waren bestens. Wir haben statt um zehn schon um 9.30 Uhr geöffnet, um Besucherschlangen zu entzerren. Das war sinnvoll, viele standen schon ab kurz nach acht Uhr an. Der ganze Vorgang wurde vom Gesundheitsamt beaufsichtigt und mitverfolgt. Schon bis mittags waren 1100 Menschen bei uns. An einem normalen Wochentag ohne Ferien. Wir sind damit hochzufrieden. Maximal sind derzeit in Erding 3000 Menschen zulässig, die Hälfte der Schränke dürfen nur belegt sein. In Bad Wörishofen liegt die Höchstgrenze derzeit bei 1100 Gästen. Wir denken, dass diese Grenze am Samstag sogar erreicht werden könnte.

Trotzdem: Wie kann das eigentlich gehen? Sauna und Corona-Prävention?

Wund: Wir öffnen nur die Saunen mit einer Temperatur ab 60 Grad. 60 Grad sind – so heißt es – tödlich für das Virus. Saunen mit 40 Grad hingegen wären fahrlässig. Da fühlt sich Corona angeblich besonders wohl. Wir dürfen überdies nicht so viele Menschen gleichzeitig in die Saunen lassen. Das Personal – knapp 1000 Kräfte in Erding und 200 in Bad Wörishofen – ist entsprechend geschult worden. Wo früher 40 bis 80 Gäste in einer Sauna saßen, werden es derzeit nur acht bis zwölf sein. Es gibt zwar kleine Aufgüsse, aber das beliebte Verwedeln ist streng untersagt.

Muss man beim Schwimmen auch Abstand halten?

Wund: Natürlich. Mindestens eineinhalb Meter. Da wir aber große Wasserflächen haben, wollen wir sehen, dass der Abstand eher noch bei zwei bis drei Metern liegt.

Wird ein Thermenbesuch je wieder wie früher?

Wund: Ganz sicher, wenn auch nicht so schnell. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Herbst und Winter. Dass da die Fallzahlen wieder steigen. Aber ich bin mir sicher, dass in 14 bis 16 Monaten alles wieder wie früher ist. Dann wird es einen Impfstoff geben und ich hoffe, dass sich 60 bis 70 Prozent der Menschen impfen lassen.

Geschäftsführer Jörg Wund Bild: Marcus Barnstorf

Wie sehen Sie die wirtschaftlichen Aussichten für dieses Jahr?

Wund: Die je rund 100 geschlossenen Tage an beiden Standorten werden wir nicht aufholen können. Das ist illusorisch. Ich denke nicht, dass ich heuer auch nur einen Euro verdienen werde.

Mit welchem Defizit rechnen Sie denn?

Wund: Das kann man seriös nicht sagen. Natürlich tun wir alles, um immerhin eine schwarze Null zu bekommen. Aber das wird schwierig. Also: Mund-Nasen-Schutz auf – und durch!

Inwieweit unterscheiden sich eigentlich die beiden Standorte?

Wund: Erding ist die größte Therme der Welt, 2019 hatten wir 1,85 Millionen Gäste. Erding ist sozusagen unser „Familienbad“ mit Wellenbad und Rutschenparadies. Bad Wörishofen ist mit bis zu 735.000 Gästen pro Jahr kleiner. Wir sehen es vom Profil her als unser „Gesundheitsbad“ an.

Insgesamt wirken Sie heute sehr optimistisch. Haben Sie einen besonderen Wunsch an die Politik?

Wund: Vor 14 Tagen noch hätte ich mehrere Wünsche gehabt. Unsere Gäste wanderten teils schon nach Baden-Württemberg und Österreich ab. Gut, dass die Politik nun eine Öffnung auch bei uns in Bayern möglich gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir etwa Kunden, die zu uns kommen – und sonst jetzt beim Urlaub in der Türkei gewesen wären. Einen Wunsch hätte ich aber tatsächlich an die Politik: Bitte keine hektischen Reaktionen. Damit meine ich: Wenn es ein paar Infektionen gibt, bitte nicht wieder einen Mega-Lockdown ausrufen. Aber ansonsten ist das Abstandhalten völlig richtig. Wie die Lage bei Tönnies jetzt gerade leider beweist.

Zur Person: Jörg Wund, 54, ist Besitzer und Betreiber der Thermen im oberbayerischen Erding und in Bad Wörishofen (Unterallgäu).

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen