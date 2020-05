Thomas Burtscher will der Jugendkultur in Mindelheim eine Stimme geben

Plus Thomas Burtscher will als neuer Mindelheimer Stadtrat Künstlern mehr Gewicht verleihen. Warum er sich dort engagiert und was er noch vorhat.

Thomas Burtscher kommt als Gastronom viel mit Menschen zusammen. Der Betreiber der Hörbar, des Heimatstrandes an der Schwabenwiese und des Street-Food-Festivals hört viel von seinen Kunden, wenn sie sich ein paar schöne Stunden in seinen Betrieben machen. Derzeit allerdings ruht alles wegen der Ansteckungsgefahr an Corona, und das schon seit 14. März. In der Bar gewann er zunehmend den Eindruck, dass da viel Halbwissen herumschwirrt. „Und da schließe ich mich nicht aus.“ Jetzt will er es genauer wissen. „Ich möchte wissen, wie Entscheidungen zustande kommen.“ Als neuer Stadtrat bei den Grünen hat er dazu nun sechs Jahre lang Gelegenheit.

Den Grünen fühlt er sich nahe, weil er dort die größten Schnittmengen mit seinen Überzeugungen sieht. Noch gehört er der Partei aber nicht an, was er aber demnächst nachholen möchte. Dass er so viel hört, wie die Leute denken, darin sieht er einen großen Vorteil. Denn so wisse er, wo der Schuh drückt.

Der Mindelheimer Stadtrat Thomas Burtscher sieht sich als Macher

Er sei jemand, den man mag oder eben nicht. „Selbst jene, die mir nicht wohlgesonnen sind, wissen, was sie von mir erwarten können.“ Er sei geradeheraus. Und ein guter Zuhörer, der sich von guten Argumenten gerne überzeugen lassen will.

Der 54-Jährige ist ledig. Er hat Handball gespielt und war viele Jahre Trainer. Seit 22 Jahren ist er selbstständig. Zuerst führte er einen Vier-Mann-Maschinenbaubetrieb im Eichet. Verpackungsmaschinen wurden dort gefertigt. Als die Bürokratie aber immer mehr überhandnahm, verkaufte Burtscher 2009 den Betrieb. „Ich bin ein Macher“, sagt er über sich selbst. Nach dem Verkauf wusste er erst einmal nicht, was er anpacken sollte.

Dann half ihm der Zufall. Am Amtsgericht in Memmingen erfuhr er davon, dass die frühere Bäckerei am Silvesterturm versteigert wird. Burtscher setzte sich in den Saal und war am Ende Eigentümer des Gebäudes. Das Haus hat er danach selbst umgebaut, um darin Wohnraum zu schaffen. Und weil er selber Musik liebt und in einer Band schon Gitarre gespielt hat, war eines Tages die Idee einer Musikkneipe geboren.

Thomas Burtscher will die Mindelheimer Innenstadt beleben und Neues ausprobieren

Die Hörbar hat längst ihr festes Publikum gefunden. Und sogar überregional wurde sie als eine der zwölf besten Musikkneipen Bayerns in Städten unter 20.000 Einwohnern von Bayern 2 gekürt.

Im Stadtrat will er der Sub- und Jugendkultur Stimme verleihen. Die Kulturstadt Mindelheim hat in seiner Wahrnehmung hier noch Nachholbedarf. „Das wird zu wenig beachtet“, sagt Burtscher. Das Street-Food-Fest (mehr dazu lesen Sie hier: Fröhliches Streetfood-Festival trotz Wind und Regen) habe gezeigt, welches Potenzial hier steckt. Konzerte, Straßenkunst und einen Künstlermarkt kann er sich vorstellen.

Auch die Belebung der Innenstadt ist ihm ein Anliegen. Burtscher könnte sich zum Beispiel vorstellen, den Autoverkehr von Freitag bis Sonntag aus der Altstadt fernzuhalten und den Raum Straßenmusikern zu überlassen. Einfach mal etwas Neues ausprobieren, das wünscht sich Thomas Burtscher. Diesen Mut sollte auch der neue Stadtrat aufbringen, findet er.

