vor 18 Min.

Thomas Wegst war 41 Jahre Polizist mit Leib und Seele

Bei der Polizei in Mindelheim ist jetzt Gunter Kammerer stellvertretender Leiter der Dienststelle.

Von Marcus Barnstorf

Thomas Wegst war 41 Jahre lang Polizist mit Leib und Seele. Jetzt wurde er von Gerhard Zielbauer, Leiter der Polizeiinspektion Mindelheim, in den Ruhestand verabschiedet. Gunter Kammerer ist Nachfolger von Wegst als Leiter der Verfügungsgruppe und stellvertretender Dienststellenleiter.

Als Thomas Wegst im Oktober 1978 bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn seine Ausbildung begann, gab es noch keine Computer auf den Dienststellen. „Heute“, so der 61-Jährige, „geht ohne Computer nichts mehr“. Und auch sonst hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges verändert. Insbesondere der Respekt seitens der Bevölkerung gegenüber den Polizeibeamten habe abgenommen. Und so musste Wegst zusehend mehr Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bearbeiten. Auch von tätliche Angriffen selbst blieb er, wie viele seiner Kollegen, nicht verschont.

Großes Lob für den Zusammenhalt in Mindelheim

Nahezu unverändert geblieben sei der Zusammenhalt unter den Kollegen. Das bleibe ihm ebenso in guter Erinnerung wie Einsätze beim G7-Gipfel in Elmau, dem Mindel-heimer Frundsberg- sowie Kaufbeurer Tänzelfest. „Auch durfte ich in meiner Dienstzeit viele schöne Sportveranstaltungen erleben. So beispielsweise die Skiflug-WM in Oberstdorf“, erinnert sich der sportbegeisterte Bad Wörishofer, der auch Vorsitzender des örtlichen TSV ist. Neben Radeln, Laufen und Lesen freut sich Wegst nun auf entspannte Campingurlaube mit seinem Wohnwagen. Inspektionsleiter Gerhard Zielbauer bezeichnete ihn zum Abschied als einen „Beamten, der durch seine ausgeglichene Art bei der Bevölkerung, den Gemeinden und den Kollegen stets beliebt und angesehen war.“

Die Mindelheimer Polizei betreut ein 500 Quadratkilometer großes Gebiet

Seit 1. Februar ist Gunter Kammerer wieder bei der Mindelheimer Polizei. Der Niederrieder begann vor 26 Jahren seine Laufbahn in der Inspektion, die mit 500 Quadratkilometern flächenmäßig zu den drei größten im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West gehört. Zuvor war er bei der zivilen Einsatzgruppe, als Dienstgruppenleiter in Memmingen, am Flughafen Memmingerberg und im Präsidium Kempten tätig. „Wir haben einen erfahrenen Beamten dazubekommen, der den Beruf von der Pike auf gelernt hat und viel Einsatzwissen mitbringt“, so Zielbauer, der seinen Stellvertreter herzlich begrüßte.

