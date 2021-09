Mozart-Festival: Kunst trifft Musik im Country Atelier in Tiefenried

Plus Bei einem exklusiven Event in Tiefenried malt Künstler Mauro Bergonzoli zur Musik, die Pianist Sebastian Knauer erklingen lässt. Das gefällt auch den prominenten Gästen.

Das waren Magic Moments im Country Atelier von Maestro Mauro Bergonzoli und seiner Muse Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen im Kirchheimer Ortsteil Tiefenried! Bei diesem exklusiven Event im Vorfeld des Mozart-Festivals in Augsburg trafen sich auserlesene kulturliebende Gäste, um mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart eine besondere Stunde zu erleben. Stargast im illustren Reigen war Pianist Sebastian Knauer aus Hamburg. Er ist außerdem der Festivalleiter von „Mozart@Augsburg“, das von 5. bis 12. September stattfindet.