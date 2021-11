Tiefenrieder Gräfin Franziska bei Sat1-"Schlossrezepte" zu sehen

Die Tiefenriederin Gräfin Franziska Fugger von Babenhausen hat mit ihrem Mann ein Kochbuch gestaltet. Rezepte daraus werden nun bei der Sat1-Sendung "Schlossrezepte" nachgekocht.

Gräfin Franziska Fugger von Babenhausen hat nach der Herzerkrankung ihres Mannes die Ernährung der Familie auf vegan umgestellt - mit Erfolg. Ihre Rezepte hat sie nun in einem fröhlich-bunten Kochbuch veröffentlicht, an dem auch ihr Mann, der Künstler Mauro Bergonzoli mitgewirkt hat. Und nun kommt "Magic Food" sogar ins Fernsehen. In den "Schlossrezepten" des Sat1-Frühstücksfernsehens haben Society-Experte Benjamin Bieneck und Gräfin Stephanie von Pfuel die Erbsensuppe mit Prosecco zubereitet.

Gräfin Franziska hat in der Folge auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und den beiden verraten, welches "Schlossrezept" sie als Kind am meisten liebte. Achtung, es wird süß ...

