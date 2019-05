vor 33 Min.

Tipps der Abfallwirtschaft: Das gehört in die Biotonne

Die Biotonne im Unterallgäu wird wieder wöchentlich gelehrt. Doch was gehört rein - und was nicht? Und wie füllt man die Tonne am besten? Hier unsere Tipps.

Die Biotonnen im Unterallgäu werden ab Montag, 3. Juni, wieder wöchentlich geleert. Darauf weist die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises hin. Die Regelung gilt für die Sommermonate von Juni bis einschließlich September. Damit die Biomüllsammlung auch in den wärmeren Monaten eine saubere Sache bleibt, gibt die Abfallwirtschaftsberatung folgende Tipps:

Keine Plastiktüten und auch keine Bio-Plastiktüten benutzen. Den Bioabfall in Küchenpapier, Papiertüten oder Zeitungspapier sammeln.



Die Bioabfälle gut abtropfen lassen und so wenig Flüssigkeit wie möglich in die Biotonne einbringen. Rasenschnitt antrocknen lassen, bevor er in die Biotonne gegeben wird.



Den Sammelbehälter in der Küche alle ein bis zwei Tage entleeren. Tonerde-Streu oder Steinmehl verwenden, um die Feuchtigkeit zu binden.



Den Boden der Biotonne mit zerknülltem Zeitungspapier, Eierkartons oder Pappe auslegen oder große Papiersäcke zum Auskleiden der Tonne benutzen. Das verhindert, dass Abfälle am Tonnenboden und an den Tonnenwänden festkleben.



Die Biotonne an einen kühlen Ort stellen, zum Beispiel in den Schatten oder in die Garage.



Biotonne regelmäßig reinigen.



Alle Leerungstermine der Biotonne findet man im Abfuhrkalender unter www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender sowie in der Unterallgäu-App, mit der man sich unter anderem an die Abfuhr erinnern lassen kann.

