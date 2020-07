25.07.2020

Tipps für den Urlaub daheim

Neuer Freizeitführer „Kinder-Sommer“

In Zeiten wie diesen ist Urlaub daheim beliebter denn je. Damit trotzdem keine Langeweile aufkommt, können Familien zum Freizeitführer „Kinder-Sommer“ greifen. Er listet auf 324 Seiten mehr als 500 Ausflugsziele in der Region Allgäu-Bodensee-Oberschwaben auf und bietet einen guten Überblick, was in der näheren und etwas weiteren Umgebung geboten ist.

Der Führer ist farblich in die drei Regionen Allgäu, Bodensee und Oberschwaben gegliedert und stellt nach einer Übersichtskarte der jeweiligen Region die Ausflugsziele übersichtlich vor. Das Spektrum reicht dabei von Sommerrodelbahnen und Erlebnispfaden über Schau-Sennereien, Wildgehege, Höhlen und Schluchten, Abenteuerspielplätze, Burgen, verschiedene Museen und Bäder bis hin zu Freizeitparks. Neben allgemeinen, bebilderten Informationen zur jeweiligen Attraktion bietet der Freizeitführer auch Anfahrtsbeschreibungen, Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen, Telefonnummern und Internetadressen sowie in vielen Fällen auch eine Altersempfehlung. Ist der Eintritt frei, ist auch das gesondert hervorgehoben.

Auch das Unterallgäu ist im „Kinder-Sommer“ vertreten: Hier empfehlen die Autoren unter anderem einen Besuch der Mindelburg in Mindelheim, des Fischereihofs in Salgen, des Dorfschulmuseums in Daxberg und der Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren. Und Hinweise auf die Therme und den Skyline Park in Bad Wörishofen sowie den Sport- und Kinderpark Minimax in Mindelheim fehlen natürlich auch nicht. (baus)

„Kinder-Sommer. Der große Freizeitführer für die ganze Familie. Allgäu-Bodensee-Oberschwaben“ ist im Szene-Kultur-Verlag erschienen (ISBN: 978-3-9815039-6-8) und kostet 13,90 Euro.

