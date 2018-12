13.12.2018

Tiramisu versüßt den Advent

Das bekannte A-capella-Trio aus Wörishofen zeigt sich weihnachtlich gestimmt

Eine schöne kleine Perle in der Vorweihnachtszeit gab es in der malerischen Kirche St. Rasso in Untergammenried zu hören. Das Trio Tiramisu hatte zu adventlichen Liedern aus aller Welt geladen. Sybille Dörner, Sissi Schleinkofer und Gudrun Karlstetter hatten ein wunderschönes Programm zusammengestellt, sie sangen Lieder aus Schwaben, aus Frankreich und Italien, aus Österreich und Russland, dazwischen las Dörner Geschichten vor.

Es war eine wohltuend beruhigende und sehr intime Atmosphäre in der kleinen und gut besuchten Wallfahrtskirche. Der reine Klang der Stimmen, die Harmonie, die Texte, die Stille und Einkehr beschworen, es passte alles zusammen. Sehr schön das Lied zu Eichendorfs Text „O du stille Zeit“ – Cesar Bresgen komponierte die Melodie –, da heißt es „Kommst, eh wir´s gedacht, über die Berge weit, gute Nacht.“ Es klang wie eine Umarmung. Umwerfend schön auch „Maria durch ein Dornwald ging“, das Lied, das ursprünglich ein Wallfahrtslied war, nun aber fest in die Adventszeit gehört, berührt in einer Klarheit, die eine tiefe Melancholie an der Hand hält, der man sich einfach nicht entziehen kann.

Für ein Lächeln der Zustimmung sorgte die Geschichte über einen reichen Scheich aus Persien, der sein Reich von einer Hungersnot bedroht sieht. Er verkündet, dass für jeden Armen, der stirbt, ein Reicher in den Kerker geworfen wird und auch des Hungers sterben soll – fortan gaben die Reichen den Armen und niemand musste Hunger leiden.

Das Trio Tiramisu auf jeden Fall schenkte all seinen Zuhörern an diesem Nachmittag einen gemeinsam erlebten, sehr stimmungsvollen Moment. (tisch)

