Tischlein deck dich im Unterallgäu

Plus Die Gastronomen lassen sich einiges einfallen lassen, um ihre Gäste auch in Corona-Zeiten verwöhnen zu können - und zwar nicht nur mit Abhol- und Lieferservice.

Wenn die Gäste nicht ins Restaurant kommen dürfen, kommt das Restaurant eben zu den Gästen: Zahlreiche Unterallgäuer Gastronomen kämpfen um ihre Existenz, indem sie ihre Gerichte zum Abholen anbieten oder diese auch liefern. Matthias Schneid vom „Kneipp- und WellVitalhotel Edelweiß“ in Bad Wörishofen geht sogar noch einen Schritt weiter.

Er hat die märchenhafte Aufforderung „Tischlein deck dich“ wörtlich genommen und verwandelt das Zuhause seiner Gäste in ein Restaurant – und zwar mit einem Rundum-sorglos-Paket. „Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Wir bringen von der Tischdecke über Besteck, Gläser bis zur Blumendekoration alles zu Ihnen“, verspricht Schneid. Und auch das: Kein Abwasch, sondern purer Genuss. Auf Wunsch können Aperitifs und Getränke mitgeliefert werden. Damit der Genuss in den eigenen vier Wänden vollkommen wird, gibt es an Sonn- und Feiertagen ganz besondere Drei-Gänge-Menüs, die nach vorheriger Bestellung am Hotel abgeholt werden können oder nach Vereinbarung auch angeliefert werden. Am 1. und 2. Mai gab es als Vorspeise beispielsweise „Mediterranen Gemüsesalat mit Mozzarella, dazu ofenfrisches Ciabatta“. Als Hauptgericht standen frischer Spargel, gefüllte Crêpes mit Schnittlauch-Crème fraîche und Schinken, dazu neue Kartoffeln und zerlassene Butter auf der Karte. Und ein Dessert durfte natürlich auch nicht fehlen. Dieses und ähnliche Menüs – auch zum Muttertag ist ein Extra geplant – versprechen auch an den kommenden Sonn- und Feiertagen Genuss.

Familie Hammerl vom Gasthof Stern in Rammingen verteilt jeden Nachmittag Flyer

Für Martina und Markus Hammerl vom Gasthof Stern in Rammingen und ihre drei Kinder ist es ebenfalls eine Existenzfrage, diese Corona-Zeit zu bewältigen. Ihre beliebte bürgerliche Küche ist auch jetzt sehr gefragt. Sie hatten die Idee, selbst Flyer zu drucken und sie im Dorf in den Briefkästen zu verteilen. Der Erfolg war überwältigend: Am Ostersonntag konnten die Wirtsleute auf Anhieb 350 Essen zubereiten. Ihr großer Dank gilt allen Bürgern von Rammingen, die sich an der Aktion beteiligten. Sie können mit eigenem Geschirr zum Gasthof kommen.

Damit sie mit anderen Gästen nicht in Kontakt treten müssen und den Abstand einhalten können, sind Ein- und Ausgang so konzipiert, dass sich die Kunden nicht direkt begegnen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, sich das Essen bringen zu lassen. Jeden Nachmittag machen sich Martina und Markus Hammerl mit ihren Kindern auf den Weg, um die Flyer zu verteilen. Inzwischen werden auch die Ortschaften Tussenhausen, Mattsies, Zaisertshofen, Ettringen, Türkheim, Amberg, Irsingen und die Gartenstadt von Bad Wörishofen mit einbezogen. Martina Hammerl sagt: „Wir kämpfen sehr. Der Zuspruch tut uns gut und dafür möchten wir uns bei allen Gästen sehr herzlich bedanken.“

Das Gasthaus Zum Schatten in Dirlewang sorgt mit internationalen Gerichten für Urlaubsflair

Beim Gasthaus Zum Schatten in Dirlewang heißt es: „Diese besonderen Zeiten, die wir gerade durchleben, verlangen besondere Maßnahmen. Deshalb möchten wir versuchen, etwas Normalität und eine kleine Besonderheit in Ihren Alltag zu bringen. Ab sofort bieten wir Ihnen einen Auszug aus unseren Speisen zum Abholen an. Bestellen Sie einfach telefonisch.“ Florian Stübinger, der das Gasthaus erst vergangenen Dezember eröffnet hat, stellt fest: „Es fehlt die Seele des Hauses, die Gäste, die unser Haus mit Fröhlichkeit füllen.“ Auf der Abholkarte gibt es regionale und internationale Spezialitäten, darunter auch Gerichte aus Bulgarien, um ein wenig Urlaubsfeeling zu vermitteln.

Die Taverna Siegeshalle von Dimitrios Stachtouris in Mindelheim bietet ihre Gerichte telefonisch und über Google oder Facebook an. Die frisch zubereiteten Speisen können direkt abgeholt werden, natürlich in speziellen Gastronomie-Behältern und das täglich. Die Speisekarte ist auf der Homepage zu lesen. Und das alles unter dem einladenden Motto „kochen – lassen“.

Die Gastronomen sind durch die Corona-Pandemie auf die Unterstützung ihrer Gäste angewiesen, freuen sich und sind dankbar, so sagen sie unisono, für jede Bestellung ihrer Gäste. Sie zeigen als „Lokalhelden“ Kreativität und die Bereitschaft, sich auch jetzt mit ganzer Kraft für ihre Gäste einzusetzen. Alles das ist verbunden mit der Hoffnung auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen in ihren Räumen.