vor 22 Min.

Toaster im Schlafzimmer: Matratze brennt lichterloh

Plötzlich stand die Matratze im Schlafzimmer eines Mannes in Siebnach lichterloh in Flammen. Die Feuerwehren verhinderten Schlimmeres.

Am späten Dienstagabend, gegen 22:10 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West der Brand eines Kinderzimmers in einem Einfamilienhaus im Ettringer Ortsteil Siebnach mitgeteilt. Ein Mann setzte einen handelsüblichen Toaster in seinem Schlafzimmer in Betrieb. Dabei fing die Matratze seines Bettes Feuer und brannte lichterloh. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnräume verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen vor Ort durch den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) wird die Schadenshöhe derzeit auf circa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Am Einsatzort waren über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ettringen, Siebnach und Schwabmünchen sowie des Rettungsdienstes und der Polizei eingesetzt. Weitere Ermittlungen werden durch ein Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt.

