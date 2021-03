vor 18 Min.

Tötungsdelikt in Wiedergeltingen: Was hat die Suchaktion der Polizei gebracht?

Ein Großaufgebot an Bereitschaftspolizisten suchte am Dienstag nach der Tatwaffe. Fotos: Karin Hehl

Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei und Polizeitaucher waren im Einsatz. Die Sonderkommission „Flur“ hofft auf Zeugenaussagen.

Von Alf Geiger

Ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei Dachau hat am Dienstag zwischen Wiedergeltingen und Buchloe nach der Tatwaffe gesucht. Ob das Messer, mit dem ein 50-Jähriger einen 51-jährigen Italiener erstochen haben soll, gefunden wurde, ist bislang nicht bekannt. Auch Taucher wurden eingesetzt, die in einem Weiher nach der Waffe suchten.

Wo hat der mutmaßliche Täter seine Kleidung gewechselt?

Das Messer, mit dem ein 50-Jähriger einen 51-Jährigen in einem Dorfgasthaus in Wiedergeltingen niedergestochen haben soll, bleibt verschwunden. Die groß angelegte Suchaktion am Dienstag blieb ergebnislos, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen auf Anfrage mitteilte.

Unklar bleibt auch das Motiv für den tödlichen Messerangriff, weil der mutmaßliche Täter weiter von seinem Recht Gebrauch macht, keine Angaben zur Sache machen zu müssen.

Die größte Hoffnung setzt die Sonderkommission „Flur“ daher auf möglichen Zeugen, die den mutmaßlichen Täter bei seiner Flucht vom Tatort in einer Wiedergeltinger Dorfwirtschaft nach Buchloe beobachtet haben.

Der Dorfgasthof in der Ortsmitte war ein beliebter Treffpunkt in Wiedergeltingen. Die Bluttat vom Samstag sorgt im ganzen Ort für Entsetzen.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen nahmen Beamte am Samstag gegen 10.30 Uhr im Stadtgebiet Buchloe einen dringend tatverdächtigen 50-jährigen Mann vorläufig fest.

Lesen Sie dazu auch: Wiedergeltingen steht nach Tötungsdelikt unter Schock

Zur Klärung der Hintergründe der Tat bitten die Staatsanwaltschaft und die Memminger Kriminalpolizei um die Mithilfe der Bevölkerung und stellt folgende Fragen:

Wer hat in der Zeit von Freitag, 12. März, ab 19 Uhr bis Samstag, 13. März, gegen 5.30 Uhr im Bereich Wiedergeltingen, Mindelheimer Straße 1 (Gasthaus Ritter) eine männliche Person beobachtet, die sich auffällig verhielt oder sich länger in diesem Bereich zu Fuß aufhielt?

Wer hat am Samstag, 13. März, zwischen 5.30 Uhr und 10.30 Uhr eine männliche Person beobachtet, die von Wiedergeltingen nach Buchloe zu Fuß unterwegs war?

Wem ist im Stadtgebiet Buchloe am Samstag eine männliche Person aufgefallen, deren Kleidung auffallend durchnässt war?

Wem fiel im Bereich Wiedergeltingen / Buchloe ein offensichtlich wahllos weggeworfenes Messer auf?

Der dringend tatverdächtige 50-jährige Mann ist von kräftiger Statur, 183 Zentimeter groß und hat kurze, nach oben stehende dunkelblonde glatte Haare. Zudem ist er Brillenträger. Zur Tatzeit sowie während der unmittelbaren Flucht trug er eine schwarze Jeanshose, schwarze knöchelhohe Winterschuhe sowie einen schwarzen Blouson. Diese Kleidung müsste nach der Tat insbesondere im Bereich der Beine erheblich durchnässt und dadurch sehr auffällig gewesen sein.

Zum Zeitpunkt der Festnahme im Stadtgebiet Buchloe im Bereich der Landsberger Straße hatte er seine Kleidung bereits an einem unbekannten Ort gewechselt. Die eingangs beschriebene, zur Tat getragene Kleidung, führte er in einer Plastiktüte der Firma „Norma“ mit sich. Er selbst trug zu diesem Zeitpunkt eine verwaschene Bluejeans, beige Stiefel sowie einen dunkelblauen Kapuzenpulli mit Reißverschluss.

Hinweise nimmt die Memminger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08331/100-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Themen folgen