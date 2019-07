10:57 Uhr

Tomaten-Klau macht Mittelschüler fassungslos

Viel Mühe und Liebe hatten die Schülerinnen und Schüler in die Aufzucht ihrer Tomatenpflanzen investiert. Jetzt haben Unbekannte die Pflanzen gestohlen.

Sehr enttäuscht waren die Schüler der Mittelschule, als sie zum Gießen ihrer Tomatenpflanzen kamen. Der größte Teil der Pflanzen mitsamt Fürchten und Ballen waren ausgegraben worden. Lehramtswärterin Daniel Lingg von der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim hatte im Frühjahr zusammen mit ihren Schülern Samen für Kräuter und Tomatenpflanzen ausgesät. Die gezüchteten Pflanzen wurden dann in Pflanztöpfe gesetzt, die die Schüler in einem Schulprojekt hergestellt hatten. Die Tomatenpflanzen wurden danach auf dem Schulgelände an Stellen mit unterschiedlicher Sonneneinstrahlung auf dem Schulgelände platziert.

Die Arbeit sowie die Beobachtung der Pflanzen sollen dazu dienen, „die Schüler die biologische Vielfalt selbst erfahren zu lassen und ihnen dadurch zu einem bewussteren Umgang und Denken mit ihrer eigenen Umwelt und ihrem eigenen Handeln verhelfen“. Die Lehramtsanwärterin schreibt ihre Hausarbeit über dieses Thema. Nun wird es mit der Beobachtung schwierig.

Die Tomatenpflanzen wurden im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17. Juli, 8 Uhr und Donnerstag, 18. September. 15 Uhr entwendet. Die Schüler der Umwelt-AG sind fassungslos darüber, dass Menschen gezielt Tomatenpflanzen stehlen, die einer wissenschaftlichen Arbeit dienen sollten, so Schulleiterin Barbara Engel.