Totalschaden bei Unfall nach Überholmanöver

Auto kommt von Straße ab und erst in einem Grundstück zum Stehen.

In Türkheim hat sich am Freitag gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei hatte eine 19-Jährige auf der Wörishofer Straße beim Überholen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die Polizei nennt überhöhte Geschwindigkeit als Ursache. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und in einem Grundstück zum Stehen. Ein Zaun mit mehreren Pfosten wurde hierdurch teilweise zerstört. Das Auto selbst erlitt einen Totalschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. (mz)