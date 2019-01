vor 56 Min.

Totes Reh sorgt für Sperrung der Bahngleise

Zeuge hatte eine Leiche gemeldet

Weil sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt hat, dass angeblich ein Toter neben dem Bahngleis zwischen Mindelheim und Stetten liegt, musste die Strecke gestern Vormittag für gut eine Stunde gesperrt werden.

Die Bundespolizei suchte den Streckenabschnitt ab, konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Der leblose Körper entpuppte sich als totes Reh.

Züge aus Richtung Buchloe mussten in Mindelheim halten. Für Züge aus der Gegenrichtung war am Bahnhof in Memmingen Schluss. Die Bahn hatte einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. (jsto)

