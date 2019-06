19:10 Uhr

Tränen lügen nicht

Plus Was macht das mit uns, wenn Theresa May und Uli Hoeneß weinen? Ein Gespräch mit Nervenarzt Winfried Mütterlein über gezeigte Gefühle.

Herr Dr. Winfried Mütterlein, Theresa May hat unter Tränen ihren Rückzug als britische Premierministerin angekündigt. Und FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat seine Tränen nicht zurückhalten können, als Franck Ribery seine Abschiedsgala gab. Wie kommen solche tränenreichen öffentlichen Auftritte bei Ihnen als Nervenarzt an?

Mütterlein: Theresa May hat mir einfach leid getan. Sie hatte wirklich sehr schwere Tage hinter sich. Wenn man die Rede gesehen hat, hatte man den Eindruck, sie war sehr um Fassung bemüht. Irgendwann hat es nicht mehr gereicht. Das war sehr authentisch? Mütterlein: Ja. Frau May ist eine sehr kontrollierte Frau. In dieser Situation hat sie die Kontrolle verloren und gezeigt, wie es ihr wirklich geht. Das kann man ja auch sehr gut nachvollziehen angesichts der massiven Probleme. Wird es akzeptiert, dass jemand in der Öffentlichkeit solche Emotionen zeigt? Mütterlein: Ich hoffe das. Es sind ja Menschen, die Politik machen und unsere Geschicke bestimmen. Das ist eine zutiefst menschliche Seite. Man sagt ja auch: Mir ist zum Weinen zumute, wenn man für schwierige Sachverhalte keine Worte mehr findet. Frau Nahles von der SPD müsste derzeit auch zum Weinen zumute sein. Sie gibt aber nach außen hin die Taffe. Mütterlein: Wenn jemand eine Rolle einnimmt, dann werden sie auch in eine Rolle hineingedrängt. Das bekommt eine Eigendynamik. Dann müssen Sie eine solche Rolle erfüllen oder sind bemüht, sie zu erfüllen. Bei Frau Nahles ist ja so, dass sie ständig geboxt und geschlagen wird. Sie muss eine außerordentlich undankbare Rolle spielen. Da muss man sich nicht wundern, wenn sie mal die Nase voll hat. Früher hieß es, Jungs weinen nicht. Wer weint, zeigt Schwäche. Heute darf man weinen. Mütterlein: Ja, das ist eine positive Entwicklung. Im Bereich der seelischen Probleme – Depressionen – ist es gut, dass das auch Männer und Jungen sagen dürfen. Das hat sich schon gebessert. Von den bayerischen Schülern gab es den Vorstoß, dass Depressionen in den Schulen behandelt werden sollen. Sie haben eingangs Uli Hoeneß angesprochen. Die Höhen und Tiefen des Uli Hoeneß haben wir ja alle in der Öffentlichkeit miterlebt. Das festgefahrene Geschlechterbild ist nicht mehr so starr. Das hat sich gebessert. Wann ist es gut, dass man seine Emotionen zeigt? Mütterlein: Ich finde es gut, wenn es nicht für die berühmten Krokodilstränen eingesetzt wird, also dass man weint, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn es eine echte Emotion ist, finde ich es gut. Haben Sie öffentlich auch schon mal Tränen vergossen? Mütterlein: Ich kann mich gut daran erinnern, als mich mein erster Chef sehr scharf angefasst hat. Zum Schluss war mir einfach zum Heulen zumute, weil es so ungerecht war, wie ich fand. Tränen vergieße ich auch, wenn ich sehr gerührt bin. Wenn Kinder die Schule geschafft haben oder heiraten, dann kann ich die Tränen nicht zurückhalten. Auch bei einem besonders schönen Musikstück kann mir das passieren. Sind wir durch rührselige Stücke im Fernsehen insgesamt gefühlsduseliger geworden? Mütterlein: Das glaube ich nicht. Emotionen werden schon immer gezielt eingesetzt. Michael Holm hat ja mal gesungen: Tränen lügen nicht. Das war ein Riesenhit und tausende Teenies haben geweint. Wie wichtig ist es in Ihrer Arbeit, dass Patienten ihre Gefühle zeigen? Mütterlein: Das Maskenhafte, sich zu kontrollieren, verschlingt ja sehr viel Energie. Eigenkontrolle ist sicherlich sinnvoll, um eine Alltagsfunktion aufrecht zu erhalten. Aber wenn es bloß noch Kontrolle ist, dann geht es irgendwann nicht mehr. Das schadet der Gesundheit? Mütterlein: Ja. Wenn ich einen schweren Trauerfall oder eine schwere Kränkung erfahren habe, ist es sinnvoll, diese Traurigkeit einzugestehen und nach außen zu zeigen: Ich bin jetzt traurig, ich kann nicht anders. Psychische Erkrankungen werden ja nicht weniger. Ist das Indiz dafür, dass wir zu wenig weinen, zu wenig unsere wahren Gefühle zeigen? Mütterlein: Dieser Regung sollte man Raum geben, ja. Bei einer Depression können die Menschen oft ja nicht weinen. Sie sagen: Ich fühle mich so leer, so ausgebrannt. Also muss man weinen können, um lachen zu können? Mütterlein: Das ist eine alte Weisheit im Theater. In einem guten Theaterstück muss man gelacht und geweint haben. Wenn man die Tiefen ausblendet, ist man auch nicht der Höhen mächtig. Ich hatte einmal einen Patienten, der wollte ein Medikament gegen seine Ängste. Danach sagte er mir, dass er zwar keine Angst mehr hatte, aber auch keine Glücksgefühle. Die Fragen stellte Johann Stoll Zur Person: Dr. Winfried Mütterlein stammt aus Weiden. Der heute 60-jährige Nervenarzt lebt in Mindelheim.

