vor 18 Min.

Trainingslager: Bad Wörishofen hat HSV in Aussicht

Plus Kritik an einer angeblichen Absage an den Erstligisten Freiburg Thema im Hauptausschuss des Stadtrates. Bürgermeister dementiert.

Gerüchten zufolge habe die Stadt Bad Wörishofer einer Anfrage des SC Freiburg zur Durchführung eines Fußball-Trainingslagers in der Kneippstadt den Korb gegeben. Darauf wies Dominik Kastner (Generation Fortschritt) im Rahmen der Hauptausschusssitzung hin und machte sein Unverständnis darüber deutlich. Bürgermeister Stefan Welzel dementierte - und hatte eine Überraschung für Fußballfans parat.

Dass es nicht mehr als ein Gerücht sei, konterte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). So habe es bereits mehrere Anfragen hochrangiger Fußballvereine an die Stadt gegeben; noch sei man in Gesprächen, der Rasen rechtzeitig in gutem Zustand.

In Aussicht stellen könne er einen Besuch des HSV, soviel dürfe er verraten – und könne so „herumwabernden Gerüchten“ seinerseits einen Korb erteilen. (pae)

