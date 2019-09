12:45 Uhr

Transporter mit 475 Tonnen unterwegs

In der Nacht zum Mittwoch ist der Koloss von Irsingen zum Bahnhof Türkheim unterwegs. Sogar die Autobahn A 96 wird deshalb kurzzeitig total gesperrt.

Ein Schwertransport mit übergroßen Ausmaßen wird in der Nacht von Dienstag, 24., auf Mittwoch, 25. September, in der Zeit zwischen 22 und 4 Uhr für Verkehrsbehinderungen sorgen. Ein Transformator wird laut Polizei vom Umspannwerk Irsingen über die Staatsstraße 2015 zum Bahnhalt Türkheim in der Hochstraße transportiert. In dieser Zeit ist mit Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen. Der Transport hat eine Gesamtlänge von 64 Metern und ein Gesamtgewicht von 475 Tonnen.

An der Autobahn-Anschlussstelle Türkheim/Bad Wörishofen müssen die Mittelleitplanken abgebaut werden

Für den Ablauf sind mehrere Richtungswechsel eingeplant. Diese werden nicht im klassischen Sinne als Wendemanöver durchgeführt, sondern mit dem Transport wird im spitzen Winkel in eine Fahrbahn eingefahren und nach Umhängen der Zugmaschine wird in die Gegenrichtung, quasi rückwärts weiter gefahren. So ist auch der geplante Ablauf auf der BAB 96 bei der Anschlussstelle Türkheim. Dort müssen etwa vier Stunden zuvor die Mittelschutzplanken abgebaut werden. Wenn der Transport diese passiert hat, werden die Mittelschutzplanken wieder angebaut.

Diese Arbeiten beginnen um 20 Uhr und werden mittels Sperrung der Überholspuren bei laufendem, einspurigem Verkehr durchgeführt. Eine Totalsperre des Verkehrs auf der Autobahn wird nur während des Wende-/Umhängmanövers des Transports durchgeführt. Für dieses Manöver wird der Transport etwa 30 Minuten benötigen. Dadurch erübrigt sich eine großräumige Umleitung. Der Transformator wird dann laut Polizei im Bereich der Bahnverladestation Türkheim im Gleisbett abgestellt. Von dort aus wird er mit der Bahn am 29. September weitertransportiert.

