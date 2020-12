vor 7 Min.

Traubeneichen zur Klimarettung

Aufforstungsaktion der Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement Bad Wörishofen soll bei den Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels wecken

Mit einer Aktion für die Klimarettung haben die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klasse der Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement Bad Wörishofen ein Zeichen gesetzt. Im Unteren Hart machten sie sich an die Arbeit.

Dort wurden alle Schülerinnen und Schüler mit Schaufeln, Spaten und anderen nützlichen Werkzeugen ausgestattet und erhielten von dem zuständigen Förster gleichzeitig einige Informationen über die regionale Forstwirtschaft.

Besonders das Thema Wassermangel kam zur Sprache, denn viele Bäume mussten in den vergangenen Jahren abgeholzt werden, weil sie aufgrund der Folgen des Klimawandels ausgetrocknet waren.

Am Anfang des Aufforstungsprojekts, das bereits im Oktober begann, wurden bereits auf einem Hektar Fläche über 6600 Bäume gepflanzt, wobei man sich hierbei für die heimische Traubeneiche entschieden hat, die einen robusten Wuchs hat und deshalb auch erneut gekauft wurde.

Des Weiteren entschieden sich die Schüler als „Experiment“ für die Libanonzeder, eine hierzulande eher exotische Baumart, die nun auch eine Chance im Unterallgäu bekommen sollte.

Los ging es in Kleingruppen mit der Aktion Klimarettung: Bäume, die bereits gepflanzt wurden, es jedoch nicht geschafft hatten, wurden ausgegraben und an deren Stelle neue kleine Traubeneichen und Zedern gepflanzt. Obwohl das Wetter nicht immer ganz mitgespielte, pflanzten die Schüler bei Wind am Ende an die 100 Bäume.

Schließlich waren sich alle einig: Diese Aktion hat Wiederholungspotenzial und sollte auf jeden Fall keine Eintagsfliege bleiben.

Die Berufsfachschule Hotel- und Tourismusmanagement aus Bad Wörishofen macht sich gemeinsam mit der gesamten Schulfamilie der Berufsschule Mindelheim auf den Weg, eine zertifizierte Klimaschule zu werden.

Die Aufforstungsaktion sollte bei den Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels wecken, teilt die Schule dazu mit.

Themen folgen