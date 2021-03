18:00 Uhr

Trauer um Elisabeth Steber: Gestorben im Kreis ihrer Familie

Plus Elisabeth Steber ist gestorben. In der Mindelheimer Gesellschaft hat sie sich in vielfältiger Weise engagiert.

Von Johann Stoll

In ihren letzten 14 Lebenstagen hat Elisabeth Maria Steber eine besondere Zuwendung erfahren. Rund um die Uhr wurde sie von ihren fünf Kindern umsorgt. Im 90. Lebensjahr ist sie friedlich Zuhause eingeschlafen.

Zusammen mit ihrem Mann Toni hat Elisabeth Steber das Busunternehmen Steber in Mindelheim geführt. Ihr Mann, der vor 27 Jahren gestorben ist, war im Betrieb der Praktiker und der Leute-Unterhalter. Seine Frau kümmerte sich um das Geschäftliche und um die fünf Kinder.

Ihre Großfamilie war ihr besonders wichtig

„Das war eine Wahnsinnsleistung“, sagt Tochter Lisa. Elisabeth Steber ist in Augsburg zur Welt gekommen. Im Alter von zehn Jahren kam sie nach Mindelheim, weil ihre Eltern das Gasthaus Laute übernommen hatten. Wer sie kannte, beschreibt die Verstorbene als eine sehr herzliche Frau, die anderen sehr zugewandt war. Ihre Großfamilie war ihr immer besonders wichtig. Zweimal im Jahr, an Weihnachten und an ihrem Geburtstag, kamen alle zusammen. Um Elisabeth Steber trauern zwei Geschwister, fünf Kinder, 17 Enkelkinder und 17 Urenkel.

Elisabeth Steber hat sich auch in vielfältiger Weise in der Mindelheimer Gesellschaft engagiert. Zwei Wahlperioden lang war sie Stadträtin für die Freien Wähler. Für die Stadt war sie auch Ortswaisenrätin und hat sich in dieser Funktion um Kinder gekümmert.

Elisabeth Steber war in vielfältiger Weise in Mindelheim engagiert

Begeistert war Steber von klassischer Musik. Sie war Mitglied im Kulturring und spielte selbst gut Klavier. Aktiv war sie auch im Kirchenchor. Viele Jahre hat sie in der Pfarrei als Lektorin gedient. Der fast tägliche Besuch der Kirche gab ihr inneren Frieden.

1974 wurde sie Mitglied im Frauenarbeitskreis des Roten Kreuzes. Sie gründete den BRK-Seniorenchor, den sie bis zuletzt leitete. Mit diesem Chor und besonders durch ihre schöne Stimme konnte sie viele BRK- und Senioren-Veranstaltungen bereichern, sagte BRK-Kreisgeschäftsführer Wilhelm Lehner.

Für ihr Engagement erhielt sie das Ehrenzeichen des Freistaates in Gold

Von 1993 bis 2007 war Steber Leiterin des BRK Frauenarbeitskreises Mindelheim. In dieser Funktion organisierte sie unter anderem die regelmäßigen Senioren-Nachmittage im BRK-Haus sowie die Senioren-Advent-Feier und den Senioren-Fasching im Forum.

Für ihr Engagement erhielt Elisabeth Steber als höchste Auszeichnung das Ehrenzeichen des Freistaates Bayern in Gold und die BRK-Ehrennadel in Gold.

Lesen Sie auch:

Themen folgen