22.03.2018

Trauer um Ernst Heckel

Früherer Amtsleiter gestorben

Zwei Monate vor seinem 97. Geburtstag ist in Marktoberdorf der frühere Leiter des Vermessungsamtes Mindelheim, Ernst Heckel, gestorben.

Heckel wirkte von 1963 bis 1978 als Amtsleiter in der Kreisstadt. Hier engagierte er sich auch bei der evangelischen Kirche, beim Förderverein Städtepartnerschaft und bei der Sparkasse.

Ernst Heckel ist in Marktoberdorf aufgewachsen. Beim staatlichen Vermessungsamt in Augsburg begann er seine berufliche Karriere. Nach seiner Mindelheimer Zeit wechselte er als Amtsvorstand in seine Heimatstadt Marktoberdorf.

Ernst Heckel war ein sehr naturverbundener Mensch. Im Ruhestand malte er gerne und begann das Schnitzen. Von Kindheit an war er leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Seine Frau Renate ist vor 14 Jahren gestorben. Ernst Heckel hinterlässt drei Töchter, vier Enkel, drei Urenkelinnen und einen Urenkel. (jsto)

mit anschließender Beerdigung findet am morgigen Freitag, 23. März, um 14 Uhr beim Friedhof Marktoberdorf statt.