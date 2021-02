vor 2 Min.

Trauer um Jörg Gühring: Unternehmer und Mäzen des Festivals der Nationen Bad Wörishofen

Die „Festivalfamilie“ in Bad Wörishofen verliert ein wichtiges Mitglied. Der mit TV-Ärztin Antja Katrin Kühnemann verheiratete Gühring gründete eine Niederlassung in Mindelheim.

Von Markus Heinrich

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen verliert einen seiner großen Gönner: Der Unternehmer Dr. Jörg Gühring ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Moderatorin und TV-Ärztin Dr. Antje Katrin Kühnemann, gehörte Gühring zur „Festivalfamilie“ in Bad Wörishofen.

Das Ehepaar besuchte das Festival jedes Jahr, Gühring gehörte auch zu den finanziellen Unterstützern des Klassik-Ereignisses in der Kneippstadt. Auch mit dem Unterallgäu war Gühring verbunden. Sein Unternehmen, die Gühring KG für Präzisionswerkzeuge, unterhält in Mindelheim eine Niederlassung. Es handelt sich um ein Zentrum für Erstausrüstung und ein Nachschleifzentrum. Das Werk ging im April 2018 in Betrieb. In Mindelheim aktiv ist Gühring aber bereits seit 2002.

Jörg Gühring formte sein Unternehmen zu einem internationalen Marktführer

Gühring mit Stammsitz in Albstadt-Ebingen beschäftigt weltweit über 8000 Mitarbeiter. „Dr. Jörg Gühring hat unser Unternehmen in sechs Jahrzehnten zum internationalen Marktführer aufgebaut“, teilt die Gühring KG auf ihrer Internetseite mit, wo es auch ein Online-Kondolenzbuch gibt. Viele Weggefährten und Geschäftspartner Gührings haben dort bereits einen letzten Gruß übermittelt.

Bundesverdienstkreuz für Jörg Gühring

Jörg Gühring wurde am 20. Januar 1935 in Ebingen geboren. Er war dreimal verheiratet, war dreifacher Vater aus den beiden ersten Ehen. Gestorben ist Gühring am 26. Januar in seinem Zuhause am Tegernsee, wo er mit Kühnemann lebte.

Der Unternehmer Jörg Gühring war Träger des Verdienstordens des Landes Berlin sowie des Bundesverdienstkreuzes.

