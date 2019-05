vor 39 Min.

Trauer um Karl Maier

Die Stadtkapelle lag ihm sehr am Herzen

Er war immer da, wenn es etwas für die Stadtkapelle Mindelheim zu tun gab. Und er spielte meisterhaft die Posaune. Jetzt ist Karl Maier nach kurzer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben. Vor zwölf Jahren war Maier für seine großen Verdienste zum Ehrenmitglied der Stadtkapelle ernannt worden. Für seine Zuverlässigkeit und seine hohe Präsenz sei er geradezu berühmt, hieß es 2007 in der Laudatio. Vor allem auch seine freundliche Art, seine Kameradschaft preisen all jene, die mit ihm zu tun hatten. Lange Zeit war Karl Maier Kassier der Stadtkapelle, stellvertretender Vorsitzender und Beisitzer. Keine Arbeit war ihm je zuviel. Nach seiner aktiven Zeit als Posaunist, Bassist und Schlagzeuger in der Stadtkapelle musizierte Maier bei den Oldies weiter. Auch dort war er höchst beliebt. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern, wie seiner Musikkamerad Heinz Drexel berichtet. Auch beim Alpenverein war Maier über Jahrzehnte aktiv. Maier war Kaufmann. Er übernahm das elterliche Tabak- und Süßwarengeschäft in Mindelheim, das er kosequent ausgebaut hat. Selbst geraucht hat Karl Maier nicht. Nur an Silvester, wenn er in seinen Geburtstag hineinfeierte, machte er hin und wieder eine Ausnahme. (jsto)

mit Chor am Freitag, 31. Mai um 8.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan mit anschließender Urnenbeisetzung.

