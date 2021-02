vor 22 Min.

Trauer um den Bad Wörishofer Pfarrer im Unruhestand

Plus Alfons Riedle führte der Glaube in viele Länder der Welt. Auch im hohen Alter kümmerte er sich noch um die katholische Gemeinde in Bad Wörishofen.

Von Helmut Bader

Ruhestand war für ihn ein Fremdwort: Noch im hohen Alter kümmerte sich Pfarrer Alfons Riedle um die katholische Gemeinde in Bad Wörishofen. Nun ist der beliebte Geistliche im Alter von 92 Jahren gestorben.

Riedle wirkte viele Jahre in den Pfarrgemeinden St. Ulrich, St. Stephan in Kirchdorf und St. Martin in Schlingen als Ruhestandspriester und unterstützte in dieser Zeit die jeweiligen Pfarrherrn.

Riedle wurde 1928 in Ingenried bei Marktoberdorf als jüngstes von sechs Kindern geboren. Er besuchte zunächst das Humanistische Gymnasium in Kempten und legte nach den Kriegswirren 1949 das Abitur ab. Nach dem Priesterseminar in Dillingen weihte ihn Bischof Josef Freundorfer zum Priester. Riedle wirkte als Kaplan in Bad Grönenbach, Neugablonz und Penzberg. 1967 wurde er Pfarrer in Stöttwang und Schuldekan in Kaufbeuren. In seinem Ruhestand zog er 1994 nach Bad Wörishofen in die Gartenstadt.

Wallfahrten nach Rom oder Israel, Missionsreisen in Länder Afrikas: Besonders beeindruckt hat Pfarrer Riedle eine Begegnung mit Mutter Teresa

2005 feierte er in Ingenried das goldene Priesterjubiläum. Besonders gewidmet hat er sich Wallfahrten nach Rom, Lourdes, Polen und Israel, wobei er viermal als Reiseleiter fungierte. Aber der Bad Wörishofer war auch in anderen Angelegenheiten unterwegs. Missionsreisen führten ihn nach Uganda, Tansania und Kenia zum Eucharistischen Weltkongress. Besonders beeindruckte ihn eine Begegnung mit Mutter Teresa.

Bekannt geworden ist Riedle auch durch sein Büchlein „Wer glaubt, weiß mehr“. Den Erlös davon spendete er, wie vieles davor, dem Projekt „Kilimahewa“ in Tansania. Riedle ist am Samstag, 13. Februar, gestorben. Am Dienstag, 16. Februar, um 19 Uhr wird in St. Ulrich in der Gartenstadt von Bad Wörishofen der Rosenkranz für ihn gebetet.

