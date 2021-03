15:20 Uhr

Trauer um ein Original aus Oberrieden: Martin Müller ist tot

Plus Sogar dem Bestatter sind die Tränen gekommen, als er vom Ableben dieses Originals erfuhr. In Oberrieden und Umgebung war der Müllermeister und Sägewerksbesitzer Martin Müller beliebt wie kaum ein Zweiter.

Von Johann Stoll

Zu jedem Haus und jedem Ort wusste Martin Müller eine Geschichte zu erzählen. Müller war ein geselliger Mensch, der das Leben liebte und mit allen gut konnte. Im Alter von 86 Jahren ist er jetzt verstorben. Ein Nachruf auf ein Original aus Oberrieden.

Vor zehn Jahren hat er den Sägewerksbetrieb an einen der beiden Söhne übergeben. Drittes Kind ist eine Tochter. Bis fünf Wochen vor seinem Tod hat Martin Müller noch jeden Tag im Betrieb mitgearbeitet. Anfang der 80er Jahre war das Sägewerk komplett abgebrannt.

Nach einem Großbrand musste Martin Müller wieder von vorn anfangen

Er musste nach einem Großbrand wieder bei Null anfangen. Unvergesslich bleibt Müller seiner Geselligkeit wegen. Gerne war er in Bad Wörishofen beim Tanzen. In den Vereinen in Oberrieden war er gerne gesehen. Besonders begeistert hat ihn das Fischen.

Sein Hobby war das Fliegen, das er mit seinem Freund Martin Schweyer aus Buchloe teilte. Mit ein paar engen Freunden ist Martin Müller immer wieder mal mit einem Privatflugzeug von Bad Wörishofen aus verreist.

Südtirol wurde so zur zweiten Heimat. Wenn man ihn gefragt hat, was ihn so gesund gehalten hat, sagte er: „Trink guten Wein, keinen billigen.“

Kurz vor seinem Tod bemerkte er zu seiner Tochter Tatjana: „Mädel, oins sag i dir! Ausm Leben isch no koiner lebendig rauskomma!“

