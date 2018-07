vor 57 Min.

Trauer um liebenswerten Kollegen

Hermann Feike ist gestorben.

Von Johann Stoll

Über viele Jahre hinweg gehörte Hermann Feike zu den guten Geistern in der MZ-Lokalredaktion. Mit Akribie hat er als aufmerksamer Korrektor daran gearbeitet, all die Fehler, die Redakteure in ihre Texte geschrieben haben, vor Drucklegung wieder herauszufischen. Jetzt ist Hermann Feike völlig überraschend im Alter von 70 Jahren gestorben.

Hermann Feike stammt ursprünglich aus Memmingen und war in Rammingen fest verwurzelt. Vor seiner Tätigkeit bei der MZ war er Schriftsetzer beim Holzmann-Verlag in Bad Wörishofen. Mit seiner Frau Frieda hat er zwei Töchter großgezogen. Dass er gleich fünf Enkelkinder hatte, hat er immer als besonderes Geschenk empfunden.

Hermann Feike war ein Familienmensch, der eher zurückhaltend war. Im April konnte er im Kreis seiner Familie noch seinen 70. Geburtstag feiern. In jungen Jahren war er begeisterter Fußballer und spielte auch aktiv Tischtennis. Um diesen liebenswerten Menschen trauern die engere Familie, Freunde und die Kollegen der Mindelheimer Zeitung.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet statt am Donnerstag, 2. August um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus in Rammingen.

