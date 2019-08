vor 16 Min.

Trinkgelage in Bad Wörishofen endete tödlich: Urteil erwartet

Im ehemaligen Kurhotel Raffler in der Peter-Dörfler-Straße in Bad Wörishofen ereignete sich am 5. September die Bluttat, bei der ein 46-Jähriger ums Leben kam.

Wegen gemeinschaftlichem Totschlag mussten sich drei Männer vor dem Memminger Landgericht verantworten. Jetzt soll das Urteil fallen.

Sie sollen einen 46-Jährigen bei einem Trinkgelage so schwer verprügelt haben, dass er an seinem Blut erstickt ist: Vor dem Landgericht Memmingen wird am Freitag (09.30 Uhr) das Urteil gegen drei Männer erwartet. Den Angeklagten im Alter von 56, 37 und 34 Jahren wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. Vor Gericht äußerten sich die mutmaßlichen Täter nicht zu dem Vorfall.

Laut Anklage sollen sich die vier Männer regelmäßig zum Trinken getroffen haben. Im September 2018 gerieten sie in der Wohnung des Opfers in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) in einen gewalttätigen Streit, den der 46-Jährige nicht überlebte. Die drei deutschen Angeklagten sollen anschließend seine Leiche gereinigt, ins Bett gelegt und mit einer Steppdecke zugedeckt haben. (dpa/lby)

