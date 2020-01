11:32 Uhr

Trinkgelage in Türkheim endet mit mehreren Anzeigen

Ein Trinkgelage in einem Schrebergarten in Türkheim hat für einen der beiden Beteiligten Folgen.

Gehörig gebechert haben zwei Männer in einem Schrebergarten in Türkheim. Warum einer von beiden deshalb noch länger mit der Polizei zu tun haben wird.

In einem Schrebergarten in Türkheim hatten in der Nacht auf Freitag ein Gartenbesitzer und sein 34-jähriger Bekannter ordentlich gebechert. Als der 34-Jährige den Schrebergarten am darauffolgenden Morgen nicht verlassen wollte, rief der Gartenbesitzer die Polizei. Diese erteilte dem 34-Jährigen einen Platzverweis. Weil er diesem jedoch nicht nachkam und laut Polizeibericht außerdem „stark alkoholisiert und derangiert“ war, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Dabei stellte sich heraus, dass er eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte. Gegen ihn wird nun wegen illegalem Besitz von verbotenen Betäubungsmitteln und Hausfriedensbruch ermittelt. (baus)

Themen folgen