vor 39 Min.

Trinkgeld: Stimmt so – oder doch nicht?

Immer gut gelaunt, auch wenn Hochbetrieb herrscht: João Alves ist in Sachen Trinkgeld offen und berichtet von seinen Erlebnissen in Bad Wörishofen.

Plus So halten es die Gäste in Bad Wörishofens Hotels, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben mit dem Trinkgeld fürs Personal.

Von Thessy Glonner

Sommerhitze, die Cafés und Biergärten in Bad Wörishofen sind voll. Auch die Hotels der Stadt haben Hochsaison, die Ferien in Bayern beginnen ja gerade erst. Hochbetrieb fürs Personal also – doch zahlt sich die Mühe auch beim Trinkgeld aus? „Das Zimmermädchen heißt Helene und ist durch Trinkgeld nicht verwöhnt“, schrieb schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts der deutsche Schriftsteller und Dramatiker Rudolf Presber in seinem Gedicht „Das Hotel der Zukunft“. Beschäftige berichten, wie es wirklich in Bad Wörishofen ist - durch aus mit überraschenden Erkenntnissen.

