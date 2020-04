vor 50 Min.

Trinkwasser: Kein Grund zur Sorge

Das Trinkwasser in Bad Wörishofen (hier die Quelle Eggenthal) sprudelt weiter. Ein Brief der Stadtwerke hatte zunächst manche Bürger verunsichert.

Ein Brief löste Unsicherheit aus. Bad Wörishofens Stadtwerke-Chef stellt die Lage klar. Handlungsbedarf besteht unter Umständen aber schon.

Ein Brief der Stadtwerke Bad Wörishofen hat offenbar bei manchen Kunden für Verunsicherung gesorgt. „Einige Kunden haben unser Schreiben offenbar so interpretiert, dass die Stadtwerke die Versorgung mit Trinkwasser einstellen wollen“, sagt Werkleiter Peter Humboldt. „Dies ist nicht der Fall“, stellt er klar.

Die Wasserversorgung der Kunden durch die Stadtwerke Bad Wörishofen sei weiterhin sichergestellt, die Qualität des Trinkwassers entspreche den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. „Das bedeutet, dass sich an der Versorgung der Bürger mit Trinkwasser durch die Stadtwerke nichts ändert“, teilt das Werk in einer eigens veröffentlichen Mitteilung an die Presse mit.

Was jetzt aber trotzdem wichtig ist

Die Stadtwerke Bad Wörishofen empfehlen ihren Kunden allerdings Maßnahmen zum Schutz der eigenen Installationen. Diese Maßnahmen betreffen Betriebe, Gebäude, Gebäudeeinheiten oder Wohnungen, in denen Menschen ihre Trinkwasserinstallationen teilweise oder komplett nicht mehr nutzen.

Lesen Sie dazu auch:

Corona-Krise: In Bad Wörishofen schließen über 100 Hotels

Das kann in der Corona-Krise durchaus der Fall sein, denn zahlreiche Hotels und Läden mussten schließen. „Hier muss dringend sichergestellt werden, dass das Trinkwasser dort auch weiterhin vor Verkeimung oder Legionellenbildung geschützt ist“, teilten die Stadtwerke mit. Man bitte die Kunden, die Information des Verbands des Gas- und Wasserfaches zu beachten. Darüber hatte das Werk die Kunden informiert. Diese Informationen sind überschrieben mit „Vorübergehende Stilllegungen von Trinkwasserinstallationen in Gebäuden“, was zu dem Missverständnis geführt haben könnte. (m.he)

Themen folgen