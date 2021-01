vor 6 Min.

Trotz Corona: Der Durahansl hängt wieder in Mindelheim

Tradition kennt kein Corona: Am Montag wurde in Mindelheim der Durahansl installiert.

Am Montagvormittag wurde in Mindelheim der vielleicht weltweit größte Faschingsnarr am Oberen Tor installiert. Er ist etwa 21 Meter hoch.

Von Oliver Wolff

Auch in Zeiten von Corona macht Mindelheim seinem Ruf als Faschingshochburg Ehre. Deutlich sichtbares Zeichen dafür ist seit gestern wieder der Durahansl am Oberen Tor. Mitarbeiter des Bauhofes haben die große Figur angebracht und dafür die Drehleiter der Mindelheimer Feuerwehr benutzt. Bälle, Umzüge und andere Veranstaltungen mussten in dieser Saison zwar abgesagt werden, aber der Hansl trotzt Corona und lächelt auch heuer wieder freundlich auf seine Stadt herab.

