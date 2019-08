vor 39 Min.

Trunkenheitsfahrt endet im Grünstreifen

Ihre unsichere Fahrweise war schon anderen Autofahrern aufgefallen. Die Polizei merkte schnell, warum die 59-Jährige nicht mehr fahrtüchtig war.

Eine 59-jährige Autofahrerin verlor am Dienstag im Bereich der Anschlussstelle Bad Wörishofen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in den Grünstreifen. Die Frau war laut Polizei bereits vorher anderen Verkehrsteilnehmern wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die hinzugezogene Streife der Autobahnpolizei konnte den Grund der Fahrweise und des Unfalls schnell herausfinden: Ein Atemalkoholtest bei der 59-Jährigen ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle eingezogen und eine Blutentnahme veranlasst. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Zudem führte die Beschuldigte zwei Führerscheine mit sich, wovon sie einen in der Vergangenheit als gestohlen gemeldet hatte.

