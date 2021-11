An Silvester wieder kein Feuerwerk in Türkheim wegen Corona

Bürgermeister Christian Kähler sagt: Die Corona-Lage lässt keine Feier zu. Nächste Impfaktion im Rathaus am Dienstag, 7. Dezember. So bekommt man einen Termin.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ hatte Bürgermeister Christian Kähler bei der jüngsten Sitzung des Marktrates eine gute und eine schlechte Nachricht. Zunächst verkündete er das Aus für das gemeinsame Silvester-Feuerwerk am Tor. Die Corona-Lage lasse eine gemeinsame Feier nicht zu, so Kähler.

Anmeldung zur nächsten Sonderimpfungsaktion im Türkheimer Rathaus

Auch bei der zweiten Nachricht ging es um Corona. Kähler berichtete, dass die jüngste Sonderimpfungsaktion von der Bevölkerung sehr gut angenommen worden sei. An dem Nachmittag hätten sich 86 Personen impfen lassen. Deshalb gebe es am Dienstag, 7. Dezember, eine weitere Impfaktion vor Ort. Um Wartezeiten, wie bei der jüngsten Aktion, zu vermeiden, werden am 7. Dezember, Termine vergeben.

Wer sich also impfen lassen möchte, der kann sich im Rathaus telefonisch anmelden unter 08245/530.

