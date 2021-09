Türkheim

Ansturm auf Festival des sonderbaren Films

Plus Cine-Maniacs im Türkheimer Filmhaus Huber seit Wochen ausverkauft. Dabei wurde das Programm zum 25. Festival vorab nicht einmal verraten.

Das Filmhaus Huber veranstaltet am Samstag, 18. September, zum 25. Mal das Internationale Festival des sonderbaren Films „Cine-Maniacs“. Zum Jubiläum werden neben diversen Kurzfilmen auch drei Langfilme gezeigt, fast alle sind Premieren. Das Cine-Maniacs Filmfest ist an keine Genres gebunden. Die Hauptsache ist, Spaß am Film und Freude am Kino. Entsprechend groß ist das Interesse: Seit Wochen sind alle Tickets ausverkauft. Das Programm werde vorab nicht verraten. Kai Erfurt vom Filmhaus Huber: „Die Besucher sollen sich komplett unvoreingenommen auf die Filme einlassen.“

