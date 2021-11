Auch in Türkheim sind alle für Klimaschutz, aber ...

Wie weit soll eine Photovoltaikanlage zur der Bebauung entfernt sein? Der Türkheimer Gemeinderat tut sich bei dieser Entscheidung schwer. Auch ein Funkmast und die Folgen für Falschparker beschäftigen den Rat.

Eigentlich sind alle Bundesbürger für den Klimaschutz. Doch wenn es ums Detail geht, dann ist es mit der Einigkeit schnell vorbei. Ähnlich erging es den Türkheimer Markträtinnen und Markträten bei der jüngsten Sitzung. Streitpunkt war eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück im Außenbereich. Da es in der Zukunft des Öfteren derartige Anfragen geben wird, erwartete Bürgermeister Christian Kähler von seinen Räten einen Grundsatzbeschluss.

Photovoltaik als zweites Standbein für die Türkheimer Landwirte

Konkret ging es um eine Bauvoranfrage am Römerweg. Der Antrag fiel bei Dritter Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) auf fruchtbaren Boden. Die jüngste Weltklimakonferenz habe gezeigt, dass man alle Hebel in Bewegung setzen müsse, den Klimawandel aufzuhalten. Da müsse man viele Chancen nutzen. Die Landwirtschaft brauche in zweites Standbein, die Photovoltaikanlage könnte eines werden. „Wir müssen neue Wege“, forderte die dritte Bürgermeisterin. Sie forderte auch konsequent die Dächer zu nutzen und die Abstandsregelung der Windräder zu überprüfen.

...oder besser schräg, wie auf diesem Archivfoto? Da gingen die Meinungen dann doch wieder auseinander. Foto: Gemeinde

In dem Antrag hatte die Verwaltung als Beispiel eine neue Situierung der Photovoltaik-Module beigefügt. Hier stehen die Module senkrecht und nicht in der Breite. Zweiter Bürgermeister Franz Haugg ( Freie Wähler) zeigte sich begeistert. Mit dieser neuen Art der Aufstellung könnte er mitgehen, denn hier wäre zwischen den Modulreihen noch Landwirtschaft möglich. Dies sah auch Anne Huber (CSU) so, allerdings nicht bei Ackerland.

„Ich möchte eine Photovoltaikanlage nicht direkt an der Wohnbebauung haben“, setzte Peter Ostler (Wählervereinigung) dagegen. Und auch Josef Vogel (Freie Wähler) äußerte sich ähnlich. Markus Schöffel ( SPD) gab zu bedenken, dass man rund um eine derartige Anlage einen zwei Meter hohen Industriezaun ziehen müsse.

Daraus zog der Bürgermeister die Folgerung, dass man jede Anfrage einzeln bewerten sollte. Mit den senkrechten Modulen könne auch er sich anfreunden, diese würden Landfraß verhindern und eine Doppelnutzung ermöglichen.

Trotzdem konnte sich Agnes Sell (SPD) eine derartige Anlage an dem Ort nicht vorstellen, denn hier sei Naherholungsgebiet.

Zweiter Bürgermeister Franz Haugg meinte dann auch, man müsse die Anfrage ehrlich, unabhängig von der Stellung der Module, beantworten. Es gehe um die Frage, ob die geplante Anlage nicht zu nahe am Ort wäre? Zehn Räte stimmten dann gegen die Bauvoranfrage, sieben dafür.

Wie immer informierte der Bürgermeister zu Beginn über nicht öffentliche Tagungsordnungspunkte der letzten Sitzung. In Sachen Überwachung des ruhenden Verkehrs tue sich was.

Falschparker in Türkheim sollen ab Februar zur Kasse gebeten werden

Man werde den Dauerparkern auf den Gehwegen zu Leibe rücken. Wenn die Planungen so weiter gingen, dann könnte die Überwachung bereits im Februar kommenden Jahres beginnen.

Und weiter informierte er über die Verhandlungen über einen weiteren Sendemast. Hier hatte der Gemeinde einen Standort südlich der A 96 und nordöstlich von Irsingen angeboten.

Als Brücke wurde dem Unternehmen sogar der Bau in einer Ausgleichsfläche in Aussicht gestellt. Kähler sagte, die Verhandlungen seien gut gelaufen.

Das Mobilunternehmen habe das angebotene Areal akzeptiert und man brauche wahrscheinlich nicht einmal die Ausgleichsflächen. „Auf jeden Fall kommt der Mast weit weg von der Bebauung, und das haben wir gewollt“, sagte ein zufriedener Bürgermeister.