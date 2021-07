„Aufklauben und ernten“ in Türkheim ausdrücklich erwünscht

Die Bund-Ortsgruppe hat an Bäumen Schilder angebracht, um auf die Aktion „Obst für alle“ hinzuweisen.

Welch unverzichtbaren Wert ein großer Bestand an Bäumen für ein gesundes Stadtklima hat, ist hinlänglich bekannt. Umso besser, wenn ein Teil dieser Bäume auch noch essbare Früchte trägt.

Der Markt Türkheim fühlt sich mit seinen Obstgehölzen im öffentlichen Raum in dieser Hinsicht in Verantwortung. Davon konnten sich jetzt zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Fahrradexkursion zu den Standorten dieser Bäume überzeugen. Veranstaltet wurde sie durch die Türkheimer Ortsgruppe im Bund Naturschutz, die das Projekt „Obst für alle“ ins Leben gerufen hat.

Der Türkheimer Künstler Franz Epple fertigte die Hinweisschilder an

Nach dem Entwurf des einheimischen Künstlers Franz Epple wurden Hinweisschilder angefertigt und an den entsprechenden Obstgehölzen angebracht. Sie fordern die Bevölkerung zum „Aufklauben und Ernten“ auf. Damit wollen die Naturschützer zum einen verdeutlichen, dass das wertvolle Obst allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen soll und zum anderen nichts unnötig liegen bleibt und verfault.

In Türkheim wurden schon in den 1950er-Jahren nutzbare Apfelbäume gepflanzt

Bereits in den 1950er/60er Jahren ließ die Gemeinde im Bereich der Wolfsgrabenstraße eine Reihe öffentlich nutzbarer Apfelbäume pflanzen. Dass die Marktgemeinde diese Tradition weiterführt, zeigen die zahlreichen Neuanpflanzungen vor allem auf den drei Streuobstwiesen wie auch auf dem Spielplatz im Ortsteil Bahnhof. Hatte man nach dem Krieg die Grundversorgung der Bevölkerung im Blick, sind heutzutage öffentliche Obstbäume vor allem auch für Menschen von Interesse, welche auf dem eigenen Grundstück nur einen sehr kleinen Garten oder in Mehrfamilienhäusern überhaupt keinen Garten haben.

Mit Hinweisschildern sind die Bäume gekennzeichnet. Foto: Werner Klein

Elke, eine der Exkursionsteilnehmerinnen, lobt die Vielzahl an Obstbäumen der Gemeinde. „Ich hoffe“, so sagt sie, „dass sie erhalten bleiben und dass in den nächsten Jahren noch viele weitere hinzukommen werden.“

Dafür wollen sich auch die Aktiven der Bund Naturschutz Ortsgruppe weiterhin einsetzen. Das Projekt „Obst für alle“ wird in den kommenden Monaten mit weiteren Aktionen fortgesetzt, und auch die Fahrradexkursion zu den öffentlichen Obstgehölzen soll im Spätsommer in Zusammenarbeit mit der örtlichen Volkshochschule nochmals angeboten werden. Auf der Homepage der Ortsgruppe kann man sich über kommende Veranstaltungen informieren und es entsteht ein Lageplan zu den Standorten der Bäume, welcher auch vor Ort per QR-Code auf den Schildern an den Bäumen abrufbar ist.