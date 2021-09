Türkheim

Badesaison in Türkheim: Testnachweise, Bienenstiche und dann auch noch 3G

So ein Sprung vom Dreimeterbrett gehört zum Besten eines Freibadtages, zusammen mit Freunden und Pommes.

Plus So sieht Bilanz für ein durchwachsenes Jahr im Türkheimer Freibad aus. Sie fällt aber nicht so schlecht aus, wie zu vermuten wäre.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Das war sie dann, die letzte Möglichkeit in diesem Jahr zum Baden, Schwimmen, Sonnen und für frische Pommes im Freibad Türkheim. Gefühlt viel zu früh, schien doch die September-Sonne vom blauen Himmel, und waren doch während der vergangenen hundert Tage zusätzlich nicht wenige davon wegen des schlechten, nassen Wetters im Sommer ganz ausgefallen. Trotzdem schaut die Bilanz für die Freibadsaison 2021 gar nicht so schlecht aus, wie zu vermuten wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

