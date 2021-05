Bei Rot über die Ampel gefahren: Zwei Verletzte

Am Freitagmorgen hat sich an der Auffahrt zur A 96 bei Türkheim ein Unfall ereignet, bei dem laut Polizei zwei Autofahrerinnen verletzt worden sind.

Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr am Freitagmorgen von Bad Wörishofen kommend bei Rot über die Ampel Richtung Türkheim und übersah dabei eine 45-Jährige, die vorschriftsmäßig bei Grün von der Autobahn kommend auf die Staatsstraße abgebogen war. Beide Autofahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf rund von 10.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall und während der polizeilichen Aufnahme kam es nur zu geringfügigen Behinderungen. Die Feuerwehr Türkheim regelte den Verkehr und beseitigte geringe Mengen an ausgelaufenen Betriebsstoffen. Gegen die 23-jährige Unfallverursacherin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Vorfahrtsmissachtung strafrechtlich ermittelt.