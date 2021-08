Bilder der Flutkatastrophe bleiben Türkheimer Helfern für immer im Gedächtnis

Plus Eine Türkheimer Gruppe leistet Hilfe in NRW. Mit dabei war auch Jens Gaiser. Er erzählt vom Hilfseinsatz.

Seit der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands im Juli sind einige Wochen vergangen. Nach dem Weg- und Aufräumen stehen jetzt die Instandsetzungs-Arbeiten im Fokus. Ehrenamtliche Helfer dafür von außerhalb sind in den Überschwemmungsgebieten hoch willkommen und werden dringend gebraucht.