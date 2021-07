Blitzschlag: 700 Haushalte ohne Strom

Plus Nach dem großen Stromausfall vom Montag mit 3000 betroffenen Haushalten ist am Dienstag erneut Türkheim ohne Strom. Die Ursache war diesmal aber eine ganz andere.

Den großen Stromausfall vom Montag hatten die Türkheimer gerade erst verdaut, da fielen am Dienstag schon wieder die elektrischen Geräte aus. Rund 700 Haushalte waren ohne Strom. Ursache war diesmal aber ein Blitzschlag.