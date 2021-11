Das Klausentreiben in Türkheim fällt wieder Corona zum Opfer

Der Klausen- und Traditionsverein Türkheim hat das diesjährige Klausentreiben abgesagt.

Unter den momentan Umständen sei eine solche Veranstaltung nicht realisierbar und auch nicht sinnvoll, so Silke Jakwerth vom Klausenverein am Donnerstag auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung. „Wir hoffen, dass wenigstens die Nikolaushausbesuche gemacht werden dürfen. Und wenn auch nur vor der Tür“, so Silke Jakwerth und fügt hinzu: „Ich hoffe, der ganze Irrsinn endet bald ...“