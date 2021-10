Türkheim

12:00 Uhr

Das Türkheimer Freibad als coole Filmkulisse

Plus Der Kurzfilm „Odessa“ von Sophia Schuster und Marius Macarei feiert Premiere im Filmhaus Huber.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Junge Filmpremieren im Kino vor Ort: so etwas gab es das letzte Mal im März 2020 in Türkheim, gerade noch rechtzeitig vor Corona. Auch damals, beim „Schwäbischen Kinder- und Jugendfilmfestival“, konnten schon einige junge Talente auf sich aufmerksam machen. Jetzt war es der in diesem Jahr entstandene Kurzfilm „Odessa“ von Sophia Schuster und Marius Macarei. Zur Premiere war fast das gesamte Filmteam im Türkheimer Kino anwesend. Und das Interesse war groß: um die 80 Premierengäste hatten sich eingefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .